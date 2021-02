Jay-Z, Foo Fighters, Iron Maiden en The Go-Go's voor het eerst genomineerd voor Rock & Roll Hall of Fame

MuziekDe zestien genomineerden die kans maken om opgenomen te worden in de Rock & Roll Hall of Fame zijn bekendgemaakt. Foo Fighters, Jay-Z, The Go-Go's en Iron Maiden zijn voor het eerst genomineerd.

Om in de Hall of Fame opgenomen te worden moet het debuutalbum van de artiest minimaal 25 jaar geleden uitgebracht zijn. "Deze genomineerden hebben een onuitwisbare invloed achtergelaten in de muziekwereld en talloze artiesten beïnvloed die na hen kwamen", zegt John Sukes, voorzitter van de stichting van de Hall.

Zowel Jay-Z als Foo Fighters brachten in 1996 hun eerste album uit en konden dus beiden dit jaar voor het eerst genomineerd worden. Toch verschijnt zanger Dave Grohl van laatstgenoemde band niet voor het eerst op het stembiljet, aangezien hij met Nirvana in 2014 al in de Hall is opgenomen.

Opvallende nominatie

De meest opvallende nominatie is wel die van The Go-Go’s, de eerste volledig vrouwelijke band met een nummer 1-album in de Verenigde Staten. Dat zij nooit eerder genomineerd werden, deed al vaker de wenkbrauwen fronsen in de muziekwereld. Vorig jaar vertelde zangeres Brenda Carlisle daarover nog in Variety: “Op dit moment kan het me niets meer schelen, als ik eerlijk met je ben. Ik bedoel, het zou leuk zijn, maar ... Ik wéét wat we bereikt hebben en daar ben ik erg trots op. Ik hoef de goedkeuring van de Rock and Roll Hall of Fame niet.” Maar basgitariste Kathy Valentine dacht daar anders over: “Sommige leden van de groep kan het niets schelen. Mij wel. Ik ben een rock ‘n’ roll-muzikante. Ik zou het geweldig vinden, en ik denk dat het ooit gaat gebeuren. Het is een kwestie van tijd. Want het gaat raar zijn als ze andere vrouwen uit de jaren negentig en later gaan inhuldigen, zonder ons te erkennen." En kijk: Kathy heeft gelijk gekregen, al denken sommigen dat vooral hun recente documentaire ‘The Go-Go’s’ de aandacht van de Hall heeft getrokken.

Volledig scherm De leden van The Go-Go's (Kathy Valentine, Charlotte Caffey, Belinda Carlisle, Gina Schock en Jane Wiedlin) zijn voor het eerst genomineerd voor de Rock and Roll Hall of Fame. Ze hebben wel al sinds 2011 een ster op de Hollywood Walk of Fame. © AP

Tina Turner werd eerder al gehuldigd als duo met Ike Turner en Carole King werd in 1990 al bekroond voor haar muziek als songwriter. King is daarnaast degene die met de langste tussenpauze opnieuw genomineerd is, de laatste keer op het stembiljet als artiest was in 1989.

Stemming en ceremonie

De uiteindelijke lijst van Rock & Rollers die winnen, wordt in mei bekendgemaakt. Een commissie heeft ongeveer duizend mede-artiesten en anderen uit de muziekindustrie geselecteerd om te bepalen wie er in de Rock & Roll Hall of Fame komen. Fans kunnen daarnaast tot en met 30 april op hun favoriete artiest stemmen. De stem van alle fans samen weegt echter even zwaar als die van elk geselecteerd 'jurylid'.

De 36e uitreiking vindt vervolgens in de herfst plaats. De organisatie hoopt dat het coronavirus dan dusdanig onder controle is, dat een live-ceremonie mogelijk is. Vanwege Covid-19 werd er afgelopen jaar een HBO-special opgenomen voor de uitreiking.

Dit zijn de 16 genomineerden Foo Fighters

Jay-Z

The Go-Go’s

Iron Maiden

Kate Bush

Rage Against The Machine

Tina Turner

Mary J. Blige

Devo

Chaka Khan

Carole King

Fela Kuti

LL Cool J

New York Dolls

Todd Rundgren

Dionne Warwick

