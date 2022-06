“Jarenlang voelde ik me een lege huls”: dit is Bruce Springsteen, die op z'n eentje TW Classic uitverkocht

Op amper een uur tijd waren de concerttickets voor TW Classic 2023 de deur uit. Zeggen dat er heel wat volk zat te wachten op een optreden van Bruce Springsteen - vooralsnog de enige naam op de affiche - is dan ook allesbehalve overdreven. Ook voor The Boss zelf zal het optreden deugd doen. De man liep tijdens corona en de daarbij horende noodgedwongen rustpauze ei zo na de muren op, moest hij toegeven in een interview met ‘Rolling Stone’. “Wanneer je eenmaal de zeventig bereikt hebt, zijn er maar een beperkt aantal tournees en jaren die nog overblijven. Wanneer je er dan noodgedwongen één of twee verliest, is dat niet bepaald geweldig. Zeker omdat ik het gevoel heb dat de band op de top van z’n kunnen is. En ik heb me nog nooit zo vitaal gevoeld in m’n leven. Het stoort me dat ik iets wat zo’n fundamentele levenskracht is voor me, iets waar ik al sinds m’n zestien jaar voor lééf, niet kan doen.”