Japanse componist en Oscarwinnaar Ryuichi Sakamoto (71) overleden

Muziek KIJK. Kürt Rogiers brengt verrassen­de drag­queen-act op het Schlager­fes­ti­val

Het was gisteren weer tijd voor de polonaise. Het Schlagerfestival trapte zijn zestiende editie op gang met levenslied-toppers als Willy Sommers, Lisa Del Bo en Luc Steeno. De presentatie van het festival nam Kürt Rogiers opnieuw voor zijn rekening - al voor de zevende keer op rij. “De kans is groot dat ik, naast het aankondigen van de artiesten, weer op een verrassende wijze opduik”, verklapte hij onlangs in onze krant. En zo geschiedde: het Schlagerfestival bracht - letterlijk - de diva in Kürt naar boven. De presentator verraste het publiek toen hij in stiletto’s en glitterjurk, met opgemaakt gezicht en pruik op, op het podium flaneerde tussen Sally Monella en Star, twee professionele dragqueens. Daar zongen ze ‘This is My Life’ van Shirley Bassey.