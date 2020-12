Jake Reese voor derde keer op 1 in Ultratop met ‘Nu wij niet meer praten’

Muziek“Als songwriter bleef ik onder de radar, maar nu ben ik klaar om België te veroveren”, vertelde Jake Reese begin dit jaar nog na zijn succesvolle deelname aan ‘Liefde voor Muziek’. En die belofte maakte hij waar, want met ‘Nu wij niet meer praten’ scoort de Nederlander opnieuw een nummer 1-hit in de Ultrapop - zijn derde al.

Begin dit voorjaar werd Jake Reese, die nu onder zijn echte naam Jaap Reesema zingt, nog dé revelatie van het zesde seizoen van ‘Liefde voor Muziek’ genoemd, en nu staat hij met ‘Nu wij niet meer praten’ op 1 in de Ultratop. Voor het emotionele nummer kroop de Nederlander in de studio met Vlaams actrice Pommelien Thijs, bekend van ‘#LikeMe’ op Ketnet. De ballade, die een schot in de roos bleek, was meteen haar eerste single.

Wie is Jake?

Sinds hij in 2015 als eerste eindigde in de Nederlandse versie van ‘X-factor’, boekt Jake/Jaap het ene succes na het andere. Eerder veroverde de zanger al een eerste plek in de hitparade met de nummers ‘Kom wat dichterbij’ en ‘Ellie’, twee liedjes van Regi die hij mocht inzingen. “Dat Regi mij vroeg om mee te doen, is te gek. Ik ben hem heel dankbaar dat hij mij vertrouwt om zoveel nummers te zingen”, verklaarde hij eerder in een interview.

Intussen mocht Jake ook al 8 keer op het podium van het Sportpaleis staan.“Ik ben verliefd op België”, aldus Jake. “Bij jullie kan ik een soort van nieuwe, frisse start maken. In Nederland ziet iedereen mij altijd als een ‘X-Factor’-winnaar en als man van mijn beroemde vrouw (tv-figuur en ex-Miss Universe Nederland Kim Kötter nvdr.). In België kennen ze mij van mijn muziek met Regi. Ik hou van jullie Vlamingen, jullie zijn netter en chiquer.” Naast zijn eigen muziek schreef de zanger ook mee aan liedjes voor grote internationale kleppers als David Guetta en Lost Frequencies.

Ed Sheeran

De nummer 2 en 3 in de hitparade worden deze week weggekaapt door respectievelijk ‘Fever’ van Dua Lipa en Angèle en ‘Head & Heart’ van Joel Corry feat. Mnek. Ook Ed Sheeran heeft niet te klagen. Met ‘Afterglow’ sleept de Brit de hoogste nieuwkomer in de wacht en oogst hij zijn 20ste Ultratop 50-hit in zijn bijna 9-jarige hitcarrière.

Lees ook: