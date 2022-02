Jake Gyllenhaal reageert eindelijk op veelbesproken nummer Taylor Swift

In een interview met Esquire kreeg Jake Gyllennhaal de vraag hoe de release van het nummer hem had beïnvloed. Hij werd in die periode even trending op zowat alle sociale media en koos er toen voor om de optie om te kunnen reageren op zijn Instagramposts uit te zetten. Op de vraag of hij het album zelf al heeft beluisterd antwoordde hij simpelweg “nee”. Vervolgens maakte hij duidelijk dat hij geen aanstoot nam aan het nummer: “Het heeft niets met mij als persoon te maken. Het gaat om haar relatie met haar fans,” begon hij. “Het is haar expressie. Artiesten putten uit persoonlijke ervaringen voor inspiratie, en ik misgun dat niemand.”

Gyllenhaal vertelde dat alle media-aandacht die hij over zich kreeg nadat het album uitkwam, hem al bij al niet zwaar viel. Dat hij zijn reacties uitschakelde op sociale media was dan ook om de vrede op het internet te bewaren, niet per se om zijn eigen hachje te redden: “Ik denk dat het belangrijk is dat wanneer fans onhandelbaar worden, we een verantwoordelijkheid voelen om ze beschaafd te laten zijn en geen cyberpesten in iemands naam toe te staan. Dat roept een diepere filosofische vraag op. Niet over een individu op zich, maar over een gesprek dat ons in staat stelt te onderzoeken hoe we verantwoordelijkheid kunnen, of zelfs moeten, nemen voor wat we in de wereld zetten, voor onze bijdragen aan de wereld.”