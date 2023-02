Jaap Reesema vond tussen de opvoeding van drie zonen tijd voor debuutalbum: “Muziek maken en toch elke ochtend aan de schoolpoort staan, zo hou ik het vol”

MuziekDoorgebroken onder de vleugels van Regi, nu klaar om uit te vliegen. Jaap Reesema (38), die binnenkort in het nieuwe seizoen van ‘Liefde Voor Muziek’ te zien is, lost zijn debuutalbum ‘Als je voor me staat’. Een ode aan zijn grote liefde, Kim Kötter (40): presentatrice in Nederland en moeder van hun drie zonen. Al tien jaar vormen ze een bekend gezin in Nederland. “Maar wij zijn niet zo spannend als de familie Hazes hoor”, lacht de noorderbuur in een gesprek over zijn Nederlandstalige debuutplaat en zijn rol als vader. “Soms is het met drie jongetjes een gekkenhuis, maar gelukkig hebben we een goeie oppas.”

Was ‘Nu wij niet meer praten’ twee jaar geleden zijn eerste solowerk om de Vlaamse deur open te zetten, is die nadien niet meer dicht gegaan. Het duet met Pommelien Thijs is intussen goed voor bijna 53 miljoen streams. Een getal dat geen enkele Vlaming bij ons haalt, op een Lost Frequencies of Dimitri Vegas & Like Mike na. “Ik sta er zelf van te kijken dat mijn liedjes schommelen tussen de 25 en de 50 miljoen streams”, zegt Jaap. “Maar in Nederland is dat ‘gewoon’ of zo. Daar leeft dat streamen nog veel meer dan in België.” Een goeie graadmeter om te voelen dat zijn publiek klaar was voor een plaat. “Eentje waar Regi niet aan heeft meegewerkt”, vertelt de Nederlander die nochtans onder de vleugels van zijn Limburgse vriend zijn eerste succes oogstte bij ons - denk aan ‘Ellie’ en ‘Summer Life’. “Regi is een heerlijke vent en afgelopen zomer hebben we verschillende optredens samen gedaan. Dat was te gek. Maar Regi heeft ook zijn eigen producties waarin veel werk kruipt”, legt Jaap uit. “Al gaan we in de toekomst zeker nog samenwerken, ik hoop dat nog heel lang te mogen doen zelfs. Ik vind Regi een held en ik ben hem heel dankbaar. Veel van waar ik vandaag sta, waaronder mijn succes in Vlaanderen, heb ik aan hem te danken.”

Volledig scherm Met Regi: "Veel van waar ik vandaag sta, waaronder mijn succes in Vlaanderen, heb ik aan hem te danken.” © Kristof Ghyselinck

‘Als je voor me staat’ bundelt een deel van Jaaps bekende meezingers - van ‘Nu wij niet meer praten’ tot ‘Mijn kleine presidentje’ en ‘Code rood’ - en brengt ook nieuw werk. Een pareltje is de song waarnaar zijn debuutplaat vernoemd is, een ode aan de liefde van zijn leven. “’Als je voor me staat’ heb ik voor Kim geschreven en komt recht uit mijn hart”, zegt Jaap. Vier jaar is hij met de Nederlandse tv-presentatrice en ex-Miss Nederland, Kim Kötter getrouwd. “Bij het herbekijken van onze huwelijksvideo ontstond het idee voor dit nummer, en om er meteen mijn album aan op te dragen”, legt hij uit. “In iemands ogen kijken en je zo goed voelen, dat gevoel heb ik beschreven.” Man en vrouw zitten vandaag allebei in het showbizzwereldje, maar leerden elkaar daarbuiten kennen. “Via gemeenschappelijke vrienden”, blikt Jaap terug. Hij had op dat moment pas ‘X-Factor’ in Nederland gewonnen. “We waren allebei vrijgezel en het klikte zo goed dat we de hele nacht zijn gaan varen op de grachten van Amsterdam (lacht).” Tien jaar en drie kinderen later is het gezin Reesema-Kötter één van de bekendste in Nederland. “Maar qua aandacht valt dat wel mee, hoor”, tempert Jaap. “Wij zijn niet zo heel spannend zoals dat van André Hazes of zo (lachje). Kim en ik zijn allebei harde werkers. We zijn heel nuchter en snappen elkaar, we hoeven elkaar nooit iets uit te leggen qua werk en dat is heel fijn. Vandaar dat ons gezin ook zo goed draait. Én we hebben ook een hele goeie oppas, dat helpt uiteraard ook.”

Gekkenhuis

Een bewijs daarvan is ‘Thuis’. “Ik ben best veel van huis geweest de laatste tijd. Optreden, een album maken, ik heb dan ook nog mijn eigen podcastbedrijf waar intussen veertig mensen werken. En dan is het zó lekker om gewoon thuis te komen en tijd met de kids te spenderen”, vertelt Jaap. Hij is papa van Muck (6), Youp (4) en Ted (1). “Het is soms een gekkenhuis met drie jongetjes, maar wel heel gezellig. Elke ochtend breng ik hen ook gewoon naar school. Er zijn dingen die moeten wijken voor mijn gezin, voor de tijd samen en die rust heb ik intussen ook gevonden. Ik durf nee zeggen tegen dingen zodat ik nog met mijn gezin op vakantie kan en dat soort dingen.”

Volledig scherm Jaap en Kim met hun twee oudste zoontjes, Muck en Youp © Brunopress

Binnenkort is de Nederlander nog te zien in het nieuwe seizoen van ‘Liefde Voor Muziek’. Als artiest op zich, niet meer als nachtegaal bij Regi drie seizoenen geleden. “Toen werd ik nog voorgesteld als Jake Reese, de naam die past bij het danceluik uit het begin van mijn carrière”, duidt Reesema. Hij werkte in de dancewereld al samen met Armin van Buuren en David Guetta. “Ik zou nu nog perfect een nummer kunnen uitbrengen met een internationale dj, en die piste zal ik in de toekomst zeker weer eens oppikken. Maar momenteel kan ik mezelf zo goed uitdrukken in het Nederlands dat dat de prioriteit krijgt. Maar Jake Reese bestaat dus zeker nog (lachje).”

Het album ‘Als je voor me staat’ van Jaap Reesema is nu uit bij CNR.

Volledig scherm Met echtgenote Kim © Brunopress

