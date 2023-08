Jaap Reesema in songfestivalcommissie voor Nederland, nadat zijn liedje niet gekozen werd

Pukkelpop ‘boit’ zich de nacht in met The Subs en Average Rob

De kop is eraf in Kiewit. Nadat artiesten als Sophie Straat, blackwave., en The Black Box Revelation de Pukkelpoppers mochten opwarmen vanaf zeven uur, was het aan The Subs en Omdat Het Kan Soundsystem & Average Rob om ‘s nachts de temperatuur finaal de hoogte in te jagen.