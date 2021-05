Italië wint het Songfestival, Hooverphonic eindigt op 19e plaats met slechts 3 punten van de kijkers

SongfestivalDe kogel is door de kerk: volgend jaar mag Italië het Songfestival organiseren. In een razend spannende puntenverdeling ging het nummer ‘Zitti e Buoni’ van Måneskin uiteindelijk met 524 punten en de overwinning aan de haal. Frankrijk haalde de tweede plaats. Zwitserland, IJsland en Oekraïne vervolledigen de top vijf. Hooverphonic eindigde op een 19e plaats met 74 punten na een tegenvallend resultaat bij de kijkers.

Na een vlekkeloze liedjesronde volgde een razend spannende puntenverdeling. Topfavorieten Frankrijk en Malta deden het naar verwachting goed, maar verrassend genoeg was het Zwitserland die na de punten van de vakjury op kop stond. Maar in ware Songfestivaltraditie gooiden de punten van de kijker de hele tabel nog om. Italië sprong zo naar de top van het klassement en bleef daar staan tot het einde.

De ontlading bij Måneskin - Deens voor ‘maneschijn’, met dank aan de half-Deense gitariste - was groot, en ook in de persruimte gingen de Italianen uit hun dak. Al vraagt Twitter zich vooral af of de frontman ei zo na een lijntje snoof voor de camera. Zelf wilde frontman Damiano David er niet veel over kwijt. Met een gepikeerde ‘no cocaine please’ was de kous voor hem af tijdens de persconferentie.

Italië wint daarmee voor het eerst in 31 jaar weer het Songfestival gewonnen. De laatste keer dat het land won, was in 1990, toen Toto Cutugno won met ‘Insieme: 1992'. Dat brengt hun aantal overwinningen op drie. Naast Cutugno won Gigliola Cinquetti met ‘Non Ho l’Età’ in 1964.

Italië behoorde in 1956 tot de eerste deelnemers van het Songfestival en was in de jaren daarna bijna altijd van de partij, tot de jaren negentig. In 2011 keerde het land na 14 jaar afwezigheid terug en werd toen lid van de Gig Five: de grote geldschieters die rechtstreeks naar de finale mogen. Het is pas de tweede keer dat een Big Five-land het songfestival wint sinds de komst van de halve finales in 2004. Duitsland zorgde in 2010 voor de primeur. Nog opvallender is dat Måneskin won met een rocknummer. In de 65-jarige geschiedenis van het Songfestival wist rock slechts één keer te winnen: in 2006 toen de Finse monsters van Lordi wonnen.

Veel punten van vakjury, weinig van de kijker

“We mikken op een vijfde plaats”, had Alex Callier voor aanvang van de finale gezegd, maar het resultaat viel helaas tegen. Na de puntenverdeling van de vakjury stond België op een knappe 13e plaats met 71 punten. Daar kwamen echter maar 3 punten bij van de kijkers, waarmee Hooverphonic in totaal slechts 74 punten binnenhaalde. Het resultaat: een 19e plaats (van de 26 deelnemers). Dat is beter dan de bookmakers voorspelden: daar kreeg België een 21e plaats toebedeeld.

Gênant voor de Big Five, de vijf landen die het meeste geld sponsoren en dus rechtstreeks naar de finale mogen: drie van hen eindigden met 0 punten van de kijkers: het VK, Spanje en Duitsland. Het Verenigd Koninkrijk kreeg daarnaast ook van de jury geen punten. James Newman moet dus met een bedroevende nul punten naar huis.

Herbeleef hieronder onze liveblog:

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm Malta met 'Je Me Casse'. © REUTERS

Volledig scherm De Duitse act bevatte een dansende hand. © REUTERS

Volledig scherm © ANP