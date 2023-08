Italiaanse zanger Toto Cutugno (80) overleden, hij won songfestival met ‘Insieme: 1992'

Cutugno won als zanger het Eurovisiesongfestival van 1990 met het nummer ‘Insieme: 1992'. De finale vond plaats in Zagreb. Het was de tweede keer dat Italië het songfestival won en de laatste keer voor Måneskin dat in 2021 opnieuw deed. ‘Insieme: 1992' werd een bescheiden hit in Europa. In ons land behaalde het liedje de achtste positie in de hitparade.