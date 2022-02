Italiaanse inzending voor Songfestival is bekend, nu al een van de favorieten

Showbizz Belgische concert- en nightlife­sec­tor vraagt in open brief om versoepe­lin­gen: “Onze tijd is nu écht gekomen”

De Vlaamse concert- en uitgaanssector bundelt hun krachten in een open brief, die in niet mis te verstane woorden oproept tot versoepelingen van de coronamaatregelen. “We zijn de laatste in de rij, maar onze tijd is écht gekomen”, klinkt het.

31 januari