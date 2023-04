Is het One Direction-effect begonnen? Suga van BTS verandert naam naar Agust D en gaat solo

Muziek EXCLUSIEF. Will Tura (82) stopt na meer dan 60 jaar met optreden: “Na meer dan 10.000 podia is het goed geweest”

Er is een einde gekomen aan de ruim zestig jaar durende live-carrière van Will Tura. Arthur Blanckaert, zoals de zanger eigenlijk heet, heeft op 82-jarige leeftijd een streep getrokken onder zijn intense concerttournees. De zanger vertelt exclusief bij HLN dat hij niet meer zal toeren. “De twijfels of ik me nog voor 100 procent zou kunnen uitleven, hebben me overtuigd deze moeilijke beslissing te nemen.” Will wil nu vooral voluit van het leven genieten, samen met zijn Jenny. “Zij vroeg al jaren om minder op te treden.”