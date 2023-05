Is Gustaph nu definitief gelanceerd als solo-artiest? “Hij blijft met zijn twee voeten op de grond. Dat vinden Vlamingen fijn”

Celebrities KIJK. Johnny Depp eert Jeff Beck met optreden tijdens tribute concert in Londen

Op maandag 22 mei vond in de Royal Albert Hall in Londen een tribute concert plaats voor de rockgitarist Jeff Beck, die begin dit jaar op 78-jarige leeftijd overleed na een hersenvliesontsteking. Onder meer Joss Stone, Rod Stewart en Ronnie Wood tekenden present. Maar ook zijn goede vriend Johnny Depp (59) was van de partij en trad voor de gelegenheid op. “Dit is een mooie opkomst voor meneer Jeff!”