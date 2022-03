Is Ed Sheeran een ekster of niet? Experts en artiesten lichten plagiaat toe: “Hij moet met zijn gat op de blaren zitten”

Twee Britse singer-songwriters, Sam Chokri en Ross O'Donoghue, hebben de Britse zanger voor de rechter gesleept, omdat zij delen van hun nummer 'Oh Why' terughoren in Sheerans hit — wereldwijd op één in 2017. De twee zijn relatief onbekend, maar vol zelfvertrouwen. Concreet gaat het over het gekende stukje 'Oh-I'. Volgens Sheeran “een spontane ingeving en géén plagiaat”, zo verdedigde hij zichzelf maandag en gisteren al in de Londense High Court. Sheeran zegt dat hij zijn meeste nummers spontaan schrijft, dat er dus geen zogenaamde voorbedachten rade aan te pas komt. “En hij heeft wel degelijk een voet om op te staan in deze zaak”, zegt professor popmuziek Jeroen D'hoe van de KU Leuven. “Het typische melodietje van Ed Sheeran op die 'Oh-I' is zo ritmisch van identiteit. Hoe hij dat zingt, lijkt in geen geval op de 'Oh Why' waarin die twee aanleiding zien om er een plagiaatzaak van te maken. Dit is totaal van de pot gerukt en geen plagiaat. Dat er een gelijkenis is qua sound, ga ik niet weerleggen. Maar op basis van klankgelijkenis plagiaat zien, is een brug te ver. En dat is helaas een fenomeen vandaag in de muziekwereld. Allemaal door het proces rond 'Blurred Lines' van Pharrell Williams en Robin Thicke, wat een kantelmoment in plagiaatzaken betekende.”