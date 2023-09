Is dit de échte reden waarom drummer en bassist uit Snow Patrol stappen? “Gitarist is een slang!”

Hoeveel verdient Regi? De centen achter de hardwer­kend­ste DJ van Vlaanderen

En of Regi (47) er een lucratieve zomer op heeft zitten! Als dj deed hij liefst 37 Vlaamse feesttenten daveren en met ‘Regi Live’ liet hij ook nog eens 12 keer zijn poulains à la Pauline Slangen optreden. En dan volgen in het najaar nog twee Sportpaleizen én een docusoap over zijn huwelijk. Of hoe achter de razend populaire DJ Regi ook de pientere zakenman Reginald Penxten schuilt. Een financieel portret van de hardwerkendste man in de Vlaamse showbizz.