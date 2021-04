Iron Maiden headliner op Graspop Metal Meeting 2022

MuziekIron Maiden komt volgend jaar terug naar Graspop Metal Meeting in Dessel. Normaal gezien zou de band dit jaar al te zien zijn in ons land, maar dat moest helaas afgezegd worden vanwege de coronacrisis.

Als gevolg van de pandemie had Iron Maiden hun ‘Legacy of the Beast Tour 2020’ verplaatst naar de zomer van 2021. Normaal zou de band op zondag 27 juni 2021 een headlineshow spelen in het Antwerps Sportpaleis. Helaas moet de tour weer met een jaar verschoven worden. De band staat nu in 2022 op Graspop Metal Meeting.

“Natuurlijk zijn de jongens enorm ontgoocheld, want een tweede zomer zonder concerten is echt moeilijk te aanvaarden,” aldus hun manager Rod Smallwood. “Ze wensen jullie allemaal het beste en beseffen dat jullie het net zo moeilijk hebben. Maar we weten allemaal dat er geen alternatief is, dus laat ons er gewoon met z’n allen het beste van maken. Ondertussen gebruiken we de extra tijd om een nog spectaculairdere tournee op poten te zetten voor volgend jaar”.

Wie al een ticket voor Graspop 2020 of 2021 had, kan vanaf 1 september 2021 via zijn of haar Ticketmaster-profiel een ticket voor Graspop 2022 downloaden. Graspop biedt ook de mogelijkheid om je ticket(s) om te wisselen voor een tegoedbon. Dit kan vanaf 1 september 2021.

De 25ste editie van Graspop vindt plaats in Dessel op 16, 17, 18 en 19 juni 2022. Voor meer info kan je terecht op www.graspop.be of www.ticketmaster.be.