Iron Maiden benadert perfectie op Graspop Metal Meeting: dit zijn hoogtepunten en opvallende momenten van dag 1

“Scream for me, Graspop!” Iron Maiden-frontman Bruce Dickinson weet hoe hij de kelen van zijn publiek aan het schreeuwen krijgt. Zijn band stond in 1996 op de eerste Graspop Metal Meeting, weliswaar zonder hem, en op deze jubileumeditie voor de 25ste verjaardag van het festival is Maiden opnieuw van de partij.

De Britten spelen al om 21 uur, wanneer het nog licht is en de grootste hitte voorbij is. Het podium is omgetoverd in een Japanse tempel, want de band opent met een drieluik van de jongste plaat ‘Senjutsu’. Na het titelnummer volgen nog ‘Stratego’ en ‘The Writing on the Wall’, allemaal perfect uitgevoerd. Dickinson (64) heeft zijn lange haren voor de gelegenheid in een dotje, en wat is hij toch weer goed bij stem. Hij haalt zijn hoge noten en loopt als een jonge hond over het podium. Na ‘Revelations’ is het massaal meegezongen ‘Blood Brothers’ een eerste hoogtepunt van de set. Want we zijn allemaal hetzelfde, ongeacht kleur, leeftijd of afkomst, weet Dickinson. De fans komen van overal, en we zijn een grote ‘metalfamilie’.

Mascotte Eddie komt weer op het podium in verschillende gedaantes, en ook de inkleding verandert vaak. De band haalt zelfs de Spitfire-recplica van stal voor afsluiter ‘Aces High’, en Dickinson staat met een vlammenwerper te schieten tijdens ‘Flight of Icarus’. Alle kelen gaan weer open voor ‘Fear of the Dark’, gevolgd door ‘Hallowed by thy Name’. Tijdens ‘The Number of the Beast’ draait de pyro overuren en Dickinson wappert even later ook met de Belgische vlag.

Na ‘Iron Maiden’ verdwijnt de band een eerste keer van het podium, om dan de wei plat te spelen met ‘The Trooper’, het epische ‘The Clansman’ en meezinger ‘Run to the Hills’. De band is in topvorm en speelt zo strak én foutloos dat wordt gegrapt dat het wel een cd lijkt. Een dikke pluim ook voor Nicko McBrain, op zijn 70ste nog altijd een béést achter zijn drumstel. Iron Maiden is trouwens met tien passages in Dessel samen met Saxon recordhouder qua aantal Graspop-shows. Wat ons betreft mag er snel een elfde bij!

Volbeat en Mercyful Fate

Na Maiden sluit Volbeat het andere hoofdpodium af terwijl Mercyful Fate hetzelfde doet met de Marquee. Het zijn allebei Deense bands, al hebben ze ondertussen wel wat meer nationaliteiten in de rangen. Volbeat staat al voor de zevende keer op Graspop, wat indrukwekkend is voor een relatief jonge groep. Ze openen met ‘The Devil’s Bleeding Crown’, gevolgd door ‘Pelvis on Fire’. De groovy metal leidt tot veel crowdsurfers, en het valt op dat daar veel jongeren mààr ook veel ouderen tussen zitten.

Opmerkelijk: om middernacht zegt frontman Michael Poulsen dat het publiek naar Mercyful Fate moet gaan kijken. Drummer Jon Larsen draagt ook een shirt van die band. Wie de raad opvolgt, ziet en hoort hoe Mercyful Fate-zanger King Diamond opvallend goed bij stem is. Over die hoge stem zijn de meningen verdeeld, en dat geldt ook voor dat optreden: volgens de ene is het absolute top, volgens anderen is het “maar plattekes”. Songs als ‘A Corpse Without Soul’, ‘Curse of the Pharaos’ en ‘Come to the Sabbath’ blijven alleszins klassiekers, maar de tent is maar ongeveer halfvol.

Terug bij Volbeat is een stukje Johnny Cash de aanzet voor het beukende ‘Sad Man’s Tongue’, gevolgd door Shotgun Blues. Poulsen draagt dan ‘Fallen’ nog op aan zijn vader, die overleed in 2008. ‘Black Rose’ wordt ondersteund door een tekenfilm op de achtergrond, en bij ‘For Evigt’ gaan de spots op het publiek aan. ‘Die to Live’ en ‘Still Counting’ sluiten de gesmaakte set af.

Andere opvallende momenten

De eerste Graspopdag zit vol afwisseling. Battle Beast valt op met de horens van zangeres Noora Louhomo. Hun laptop valt ook uit. Ze zeggen dat ze die niet nodig hebben, en vragen het publiek om wat “Belgian drinking songs”. Ze starten pas opnieuw als de laptop met achtergrondzang en keyboards is herstart. Het zijn dus leugenaars, maar wel sympathieke. En het Graspoppubliek lust wel pap van de bombastische, poppy powermetal van de Finnen.

Op de Jupiler Stage staat nog een frontvrouw, Dana Dentata. Ze speelt een soort rapmetal met een backingtrack, een apart gezicht op Graspop. Om nog maar te zwijgen van de barbiepoppen die aan haar statief zijn geplakt. Dana is geschminkt als een soort Joker en gooit een shirt naar wie het luidste ‘suck my dick’ kan roepen. Het zal allemaal wel schokkend zijn aan de andere kant van de Atlantische Oceaan.

David Vincent van Vltimas, ook bekend van Morbid Angel, heeft nog altijd een van de diepste stemmen uit het metalwereldje. “2,5 jaar hebben ze jullie gezegd dat jullie gingen sterven”, bromt hij. “En jullie stierven niet, want jullie zijn nu hier.”

Schrik om te sterven heeft zanger Wouter ‘Wally’ Verhaegen van het Antwerpse Toxic Shock alleszins niet, want hij klimt meters hoog in de boxen.

In de Marquee speelt Death To All nog eens een beestige hommage aan de overleden Death-frontman Chuck Schuldiner. Max Phelps, Bobby Koelble, Gene Hoglan en Steve DiGiorgio schudden de meest ingewikkelde muziek uit hun instrumenten alsof het niks is. Het is een ware lust voor het oor, en de capriolen van bassist Digiorgio, onder meer met een driesnarige fretless bas, zijn altijd plezant om naar te kijken. Werelddrummer Hoglan draagt trouwens een shirt van onze deathmetaltrots Carnation, waarvan hij ook al eens een nummer coverde in een drumvideo. Wat een eer.

De poppy metalcore van Beartooth gaat er vlot in, maar de zanger overschat de populariteit van zijn band wel wat wanneer hij het publiek wil laten meezingen. De stilte klinkt erg luid, en wanneer hij vraagt wie hen al eerder aan het werk zag, gaan maar een paar handjes de lucht in. De band knalt alleszins dikke vuurballen de lucht in, alsof het nog niet warm genoeg is. Ook Powerwolf jaagt veel vlammen de lucht in, en de Duitsers hebben zelfs een vlag bij waarbij vuurwerk uit de paal schiet. ‘The Wolves’ spelen al samen sinds 2003, en buiten de drummer is het nog altijd dezelfde line-up als toen. Indrukwekkend, net als de knaller ‘We Drink Your Blood’.

Dropkick Murphy’s zorgt voor een van dé momenten van de dag wanneer heel de pit spontaan gaat zitten roeien tijdens ‘Rose Tattoo’, van de tweede rij tot aan de PA. Indrukwekkend, en de band maakt ook opnames voor een nieuwe cover van Woodie Guthrie. Tremonti staat al voor de vierde keer op Graspop. De band dan, want frontman Mark Tremonti kwam ook al drie keer langs met Alter Bridge. De gitarist is een degelijke zanger, maar verrassen doet hij niet. Een beetje de Metallica van de Aldi, zouden we zeggen als we van slechte wil waren.

Mastodon is tegenwoordig met vijf, en dankzij de toevoeging van onder meer toetsen heeft de band een vollere klank. Het geluid valt, net als bij Beartooth op diezelfde North Stage, wel even weg tijdens het eerste nummer. De drums klinken ook wat als karton, maar dat is het enige minpuntje aan deze set. “Het is goed om terug op het legendarische Graspop te zijn”: de band heeft genoeg aan drie korte bindtekstjes en laat voor de rest de muziek spreken. Grappig: Brent Hinds kijkt verbaasd naar de oefenvlammen op het andere podium.

De Belgische blackmetalpioniers Enthroned roepen al duisternis op sinds 1993, maar in de voor een derde gevulde Metaldome worden ze tijdens de sfeervolle stukken wat gepest door het geweld van de Jupiler Stage. Jammer.

Stake is altijd goed, maar ze spelen spijtig genoeg tegelijkertijd met High on Fire. De stoner van die laatste band is iets wat je live moet ondergaan. Frontman Matt Spike ken je van Sleep, maar High on Fire bestaat ook al van 1999. De band staat voor de eerste keer op Graspop, maar vast niet de laatste.

