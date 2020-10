Intussen al 12 concerten van Niels Destadsbader in Ghelamco Arena

Muziek Concerten Niels Destadsba­der in Ghelamco Arena meteen uitver­kocht, nu al 4 extra shows: “Ik wilde pas spelen als hele crew kon meedoen”

9 oktober Hij kreeg genoeg aanvragen om coronaproof weer op te treden. Maar zonder zijn voltallige band en crew? "Nee, bedankt", zei Niels Destadsbader (32). "We zitten alle 25 zonder werk. Enkel mezelf helpen, kreeg ik niet over m'n hart." Op zoek naar een alternatief kwam hij bij de Ghelamco Arena uit, waar hij zal optreden voor 1.200 man, verspreid in bubbels. De eerste twee concerten waren in een uur tijd uitverkocht, de vier volgende zijn al aangekondigd.