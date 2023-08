INTERVIEW. Yungblud is dé stem van Gen Z: “In mijn nieuwste single zing ik over mijn trauma door seksueel misbruik”

Muziek 2manydj’s stuurt Pukkelpop met stampende beats de nacht in

Terwijl de broertjes Wauters de derde Pukkelpop-dag in de Marquee op een onvergetelijke manier op gang trapten, zorgden de broers Dewaele voor een stevige nachtkus. Stephen Dewaele en David Dewaele reizen met 2manydj’s al 23 jaar de wereld rond, maar voor een pitstop in Kiewit maakten ze graag tijd. Ideaal voor wie na de kleurrijke pop van Angèle zin had in een ferm feestje, met stampende beats en flitsende projecties.