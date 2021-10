INTERVIEW. Topdj Laurent Garnier stilaan klaar voor pensioen: “Op m’n 60ste wil ik niet meer achter de draaitafels staan”

MuziekEen icoon in de dj- en technowereld is hij al decennialang, dus kon een eigen documentaire niet achterwege blijven. Laurent Garnier (55) stelde gisterenavond vol trots het resultaat voor op Film Fest Gent. Vooraleer hij over de rode loper schreed in de Arteveldestad, hadden wij een babbel met de Fransman over z’n bijzondere band met België, z’n haat-liefdeverhouding met monsterhit ‘The Man With The Red Face’ en het nakende einde van z’n carrière. “Ik ben niet van plan om als oude knar op cruiseschepen op te treden.”

Uiterst charmant, maar ook een beetje vermoeid is de topdj wanneer hij ons te woord staat in het majestueuze Reylof Hotel. De vijftiger heeft er al een resem interviews opzitten en de avond voordien gaf hij tot de vroege uurtjes het beste van zichzelf tijdens een stomende dj-set. Al staat Laurent Garnier wel te popelen om z’n documentaire voor te stellen op het Film Fest Gent. Een bezoek aan de Arteveldestad voelt steevast als thuiskomen voor de Fransman, want hij stond hier tientallen keren op het podium. Onder meer op I Love Techno, georganiseerd door z’n goeie vriend Peter Decuypere. “Ik heb sowieso een hele sterke band met België”, lacht hij. “Ik heb hier de voorbije 35 jaar ontzettend veel opgetreden en telkens ging het publiek compleet uit de bol. De Belgen hebben me omarmd en ik hen. Fransen zijn doorgaans nors, overstuur en ongelukkig, maar jullie zijn veel vriendelijker en optimistischer. (lacht) België is ook het enige land waar ik ooit een gouden plaat behaald heb. Bovendien ben ik ook een grote fan van jullie topdj’s zoals Charlotte De Witte en Amelie Lens.”

Middelvinger in de lucht

Een absoluut hoogtepunt kiezen vindt Garnier lastig, al zal hij z’n eerste passage op Rock Werchter in 2001 niet snel vergeten. De Fransman moest toen in allerijl Guns N’ Roses vervangen en bovendien was het de eerste keer dat een dj zo’n prominente plek kreeg op het rockfestival. “Toen de organisatie belde, dacht ik dat het een grap was”, grinnikt Laurent. “‘Doe niet gek’, zei ik, en ik gooide de telefoon dicht. Maar het festival verzekerde me dat ze er echt in geloofden en uiteindelijk zijn we overstag gegaan. Ik vond het doodeng. Vooraan stonden enkele boze Guns N’ Roses-fans die hun middelvinger opstaken, maar dat duurde niet lang. Het publiek was helemaal mee en het werd een van m’n meest legendarische shows ooit. Zo zie je maar: soms moet je risico’s nemen en je comfortzone verlaten.”

Ook de documentaire ‘Laurent Garnier: Off The Record’ was een grote stap voor de technokoning. “De voorbije tien jaar hadden verschillende producers me aangesproken om samen te werken”, legt de dj uit. “Maar telkens was ik niet overtuigd van hun ideeën. Ik zag het nut niet in van een docu die alleen maar rond mezelf zou draaien. Tezelfdertijd merkte ik wel dat er vraag naar was, dus het idee bleef ergens in m’n hoofd spoken. Toen ik regisseur en filmmaker Gabin Rivoire ontmoette op een festival in Zuid-Frankrijk, vielen de puzzelstukjes in elkaar. Hij filmde daar de optredens en ik vond het resultaat zo poëtisch. Hij slaagde er ook in om de emoties uit muziek te capteren op beeld. We babbelden een tijdje en hij won al snel m’n vertrouwen. Hij snapte dat de docu ook over andere dingen moest gaan: de maatschappelijke en politieke toestand toen de ravecultuur ontstond, de zwarte gemeenschap in Amerika die technomuziek maakt om te overleven... Het komt allemaal aan bod in ‘Off The Record’. Ik ben ontzettend tevreden met het resultaat.”

(Lees verder onder de trailer.)

Dat Garnier populair is in ons land bewijst ook de hoge plek van z'n iconische hit ‘The Man With The Red Face’ in onze eindejaarshitlijsten. “Ik ben dat nummer eigenlijk echt beu”, geeft de dj toe. “Als het publiek me vraagt om het te spelen, antwoord ik: ‘Je hebt dat al zo vaak op de radio gehoord. Speel het gewoon thuis af, ik wil nieuwe songs draaien.’ Natuurlijk ben ik trots dat een nummer zo’n grote impact gehad heeft, maar ik ben intussen verder gegroeid en ook dat wil ik laten zien. Voor mij zijn andere tracks belangrijker. Eigenlijk maakt het me ook niet zoveel uit of het publiek m’n eigen muziek goed vindt. Als ik draai wil ik dat de massa uit z’n dak gaat, maar de songs maak ik in eerste instantie voor mezelf.”

Geen stoffige jukebox

Garnier is intussen 55 en doet het al enkele jaren kalmer aan. “Ik wil niet langer elk weekend spelen, ik doe het alleen nog voor het plezier”, legt hij uit. “Ik ben geen 20 meer en m’n lichaam is sneller moe. Ik moet dus oppassen. Bovendien wil ik op m’n 60ste niet meer achter de draaitafels staan. De volgende 2 à 3 jaar ga ik dat beginnen afbouwen. Mijn grootste angst is om een stoffige jukebox te worden. Je zal me als oude knar dus niet op cruiseschepen zien optreden. (lacht) Ik wil stoppen wanneer het tijd is om te stoppen, wanneer ik het gevoel heb dat ik niet langer relevant ben. Pas op, ik ben wel van plan om met muziek bezig te blijven. Soundtracks maken voor films, een radioshow maken, dat zie ik allemaal zitten. Maar je zal me geen plaatjes meer zien draaien in clubs tot 6 uur ‘s morgens.”

‘Laurent Garnier: Off The Record’ is nog te zien op Film Fest Gent op 20 oktober. Meer info vind je hier terug.

Lees ook: