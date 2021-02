INTERVIEW. Tom Smith van Editors droomt van Rock Werchter ondanks corona en Brexit: "België is ons véél te dierbaar"

Het is van 2018 geleden dat Editors nog in ons land te gast was. Van TW Classic die zomer, en wat later dat jaar stonden de Britten nog in Cirque Royal. “Mijn god, véél te lang geleden!”, slaakt frontman Tom Smith een diepe zucht vanuit zijn huis in Stroud, het dorp waar hij opgroeide. Dicht bij Gloucestershire, West-Engeland. “Twee kerstmissen geleden hebben we Londen verruild voor de rust hier. Sinds de lockdown hebben we ook een hond in huis. Best druk met het thuisonderwijs van onze twee zonen er nog bij, maar m’n vrouw en ik houden het hier goed vol.” (lachje) Al heeft zijn nieuwe muziek ook veel te maken met die positieve mindset. Met Smith & Burrows, het zijproject van hem en Andy Burrows (ex-drummer van Razorlight, red.), brengen de twee vrienden, na een kerstplaat uit 2011, nu ‘Only Smith & Burrows Is Good Enough’ uit. Een plaat die positiviteit en lentezon ademt. Wijntje erbij en wegdromen bij een bundel kampnummers. “Ik snap dat je die nummers gemakkelijker kan doorslikken bij een barbecue dan die van Editors”, lacht Smith. “Editors is donker en dramatisch, het speelt op je gemoed. Terwijl de nummers die ik met Andy schrijf, ontstaan uit onze vriendschap. Niet te complex, gewoon rechttoe, rechtaan.”