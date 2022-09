INTERVIEW. Sam Ryder, dé revelatie van het Songfestival: “Een carrièreplan heb ik niet. Waarom zou ik?”

“Ik hou van de zee, en als je daar dan ook nog eens naartoe kan voor je job: amazing. Ik denk dat ik, voor mijn optreden, nog even het water induik. Dat is waarschijnlijk ook dé reden waarom ik bij soundchecks blijf opduiken in mijn slippers”, verduidelijkt Sam Ryder (33) wanneer hij in Westende neerploft in de backstageruimte. “Wat denk je trouwens van mijn oranje zonnebril? Cool, innit?” De Britse muzikant lacht hartelijk terwijl hij z’n flesje water opent - en etaleert meteen z’n down-to-earth mentaliteit en innemende persoonlijkheid. Haast onbewust, zo lijkt het. Een kwaliteit die hem alleen maar verder op weg lijkt te helpen met z’n carrière. Sinds hij met tweede werd op het Songfestival, gaat het ongemeen hard voor de voormalige bouwvakker. Z’n nummer ‘Space Man’ is de grootste Britse Eurovisiehit in bijna drie decennia, waardoor Sam zelfs mocht optreden op het jubileum van wijlen Queen Elizabeth. “Sinds het Songfestival zit mijn leven in een stroomversnelling”, klinkt het. “Er is veel veranderd sinds 2020. Toen was ik nog die kerel die in volle coronapandemie covers postte op TikTok. Als die niet opgepikt waren, zat ik hier niet - met mijn oranje zonnebril op - met jou te praten. (lacht)”

Volledig scherm Sam Ryder tijdens de repetities. © Kristof Ghyselinck

Dat hij vanwege z’n succes zou kunnen zweven, beseft Ryder maar al te goed. Maar - zo bezweert hij meermaals - op dat punt wil hij nimmer belanden. En de Brit méént het. Ondanks de vele accolades die hij de voorbije maanden kreeg - zo lieten Sia, Justin Bieber en Alicia Keys weten dat ze fan zijn van Ryder -, stelt hij zich nederig op. “Ik wil nooit vergeten waar ik vandaan kom”, klinkt het ernstig. “Ik ben dankbaar voor alles wat er nu op mijn pad komt, en besef dat het allemaal weer snel kan veranderen. Mijn leven omgooien en in een grote villa gaan wonen? No, thank you. (lacht) Ik ben een eenvoudige jongen die z’n hele leven in de bouw gewerkt heeft, en daarnaast op trouwfeesten zong. Dat ik nu een bepaalde ‘status’ heb, verandert daar niets aan. Ik wil een zo normaal mogelijk leven, samen met mijn vrienden en familie. Als ik het ooit hoog in mijn bol krijg, zou dat vooral een heel zware fout zijn.”

Zonder verwachtingen

Daarbij laat de Britse bard geen gelegenheid onbenut om het Songfestivalpubliek verbaal dood te knuffelen. “Ik ben zelf een heel grote fan van het liedjescircus”, klinkt het. “De steun en uitbundigheid die ik nu van dat publiek ontvang: ik ben daar echt héél vereerd door. Of ik op voorhand stress had? Nee, toch niet. De voorbije jaren wist het VK niet meteen potten te breken, en dat gaf me een zekere bescherming. Niemand had ook maar enige verwachtingen tijdens de finale. Ik kon gewoon genieten van de hele ervaring, en dat heeft geloond.”

Afgelopen zomer was Ryder niet de enige Songfestivalartiest die aantrad in ons land. Zo stond ook Kalush Orchestra op het podium van ‘Tien Om Te Zien’, pakte Måneskin de feestvierders op Rock Werchter, en deden drie andere acts - Go_A, Daði Freyr en S10 - datzelfde trucje over op Pukkelpop. “Ik denk dat er een soort verjonging heeft plaatsgevonden van het Songfestival”, zegt Ryder. “Dat heeft een momentum gecreëerd: er is een bepaald level van respect ontstaan, en dat niet alleen bij de fans van de wedstrijd. Mensen lijken te beseffen dat het niveau van de deelnemers ongelofelijk hoog ligt. Dan kan je niet anders dan respect tonen.”

Go with the flow

Over z’n muzikale toekomst wil Sam niet al te veel speculeren. “Uiteraard heb ik ambities, doelen en dromen”, klinkt het. “Op 18 november verschijnt ‘There’s Nothing But Space, Man’, mijn debuutalbum. En een dikke maand geleden loste ik met ‘Somebody’ m’n nieuwe single. Ik ben enorm trots, en hoop dat deze song een beetje positiviteit kan brengen bij mensen die het nodig hebben.”

(lees hieronder verder)

“Voorts ben ik een ‘go with the flow’-type”, besluit hij. “Als ik de voorbije periode één ding geleerd heb over het leven, is het wel dat je zelf niets in de hand hebt. Het is niet omdat je een bepaald plan in je hoofd hebt, dat het ook écht zo zal gebeuren. Daar ben ik zelf het beste voorbeeld van. Zo ben ik een gigantische fan van Iron Maiden. Ik dacht jarenlang dat ik op een zelfde manier zou doorbreken in de muziekwereld: door veel in pubs te spelen, totdat iemand me ontdekte. Wat er echt gebeurde? Ik zong - godbetert - een cover van Britney Spears in mijn keuken, deelde die op TikTok en ging vervolgens naar het Songfestival. (lacht)”

Songfestival 2023 “Het is heel cool dat het Songfestival volgend jaar naar Groot-Brittannië komt, maar die medaille heeft ook een keerzijde”, aldus Ryder. “Dat wil namelijk zeggen dat de wedstrijd niet doorgaat in Oekraïne, het land dat gewonnen heeft. Ik weet dat ze het heel graag wilden organiseren, in een vredevol land - maar het is wel duidelijk dat dit niet mogelijk is. Voor het VK is dit meer dan zomaar een kans: er komt ook heel wat verantwoordelijkheid bij kijken. Het moet an amazing party zijn, waarbij de Oekraïense cultuur en geschiedenis gevierd worden. Op dit moment weet ik nog niet of ik deel zal uitmaken van deze historische show. Ik hoop dat ik op z’n minst kaartjes krijg. (lacht)”

