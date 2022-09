INTERVIEW. Robbie Williams viert 25 jaar solocarrière: “Papa zijn is óók seks, drugs en rock-’n-roll”

Lag hij vorige week nog in adamskostuum in bed tijdens een interview met de Britse radio, zit hij nu voor de webcam in een - voor zijn doen - overdaad aan kleren. Lange zwarte broek, idem polo. “Ik moet nog wat bekomen van gisteren”, zegt de wereldster vanuit het Duitse Bonn, waar hij straks alweer het podium opgaat. Hij neemt een grote hap van zijn nectarine. Wat extra kracht opdoen, want een dag eerder werd de entertainer nog onwel op het podium in München en gaf hij over. “Voor honderdduizend man”, duidt hij ‘de mop’ zelf. “Ik had maagpijn en koorts. Maar ik wílde op dat podium staan. Nurofen en espresso zou wel werken, maar mijn maag vond dat duidelijk géén goeie combinatie.” De man die de wereld deed slowen met zijn ‘Angels’ en leerde feesten op ‘Let me entertain you’, blijft - zelfs na 80 miljoen verkochte platen - ook ‘maar’ een mens. “Vandaag voel ik me beter. Dank je wel om te vragen, my love.”