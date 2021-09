INTERVIEW. Oekraïense Songfestivallers Go_A: “Samen shotjes gedaan met Alex Callier”

“Sorry, ik ben de enige van de groep die een volledig interview in het Engels kan geven. Je zal het dus grotendeels met mij moeten doen”, lacht muzikant en geluidsproducent Taras Shevchenko verontschuldigend wanneer we mekaar treffen na het optreden van Go_A op ‘Factory of Sweetness’ in Tienen. De band heeft er - in de schaduw van de suikerfabriek - net haar eerste optreden op Belgische bodem opzitten. Het werd een succes van jewelste, waarbij het publiek na afloop “We want more” bleef scanderen. Een dag later deed de band - als eerste act op de affiche godbetert - dat trucje nog eens over tijdens hun passage op Crammerock. “We hadden al enkele shows gespeeld in West-Europa, maar België en dit deel van Europa was nieuw voor ons. We hadden dan ook geen idee wat we konden verwachten”, klinkt het. “Maar toen we het podium op stapten, wisten we dat het goed zat. We zagen niets dan lachende gezichten, en toen we aan onze set begonnen... Werkelijk iedereen ging aan het dansen. Er waren zelfs mensen die met de Oekraïense vlag stonden te zwaaien. Zalig.”