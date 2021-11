INTERVIEW. Na vandaag is Klaasje geen K3'tje meer: “Roem en grote podia hoeven echt niet”

MuziekVoor Klaasje Meijer (26) wordt morgen de eerste dag van de rest van haar leven. Geen K3 meer, korte rokjes of keurslijf. Acteren, muziek, of gewoon docent Klaasje: de Nederlandse beslist het zelf. “Van een roze jurkje op mijn 30ste was ik niet gelukkig geworden.”