INTERVIEW. Miguel Wiels over zijn afscheid bij K3: “Ik krijg nog altijd kippenvel als ik ‘Heyah Mama’ hoor”

Muziek Joe Alwyn wint Grammy dankzij geliefde Taylor Swift

26 april Joe Alwyn, de vriend van ‘Folklore’-zangeres Taylor Swift (31), heeft een Grammy gewonnen. Samen met Taylor won hij in de categorie ‘Album van het jaar’. Dat Joe een Grammy wint, is best opmerkelijk want de 30-jarige Brit staat vooral bekend als acteur.