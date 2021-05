INTERVIEW. Miguel Wiels over waarom hij afscheid neemt van K3: "Een weloverwogen beslissing"

Hij schreef mee aan 248 liedjes en 22 albums, maar na 23 jaar als ‘vierde K3’tje’ stopt Miguel Wiels (48) ermee. “De beslissing was niet simpel. Het is afscheid nemen van je eigen baby. Maar zowel kind als vader gaan er wel bij varen.” In een openhartig interview vertelt Wiels over de mooiste K3-momenten en over waarom hij de moeilijke beslissing toch heeft genomen.