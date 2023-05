INTERVIEW. Mama Mimi over Gustaph, haar ‘Stefke’: “Als kind zong hij al ABBA met het buurmeisje”

Songfestival “De stem zat goed, het jasje strak en de hoed was netjes op z'n hoofd geniet”: Gustaph haalt finale van het Songfesti­val

He did it. België bewees met Stef ‘Gustaph’ Caers dat z’n vrolijke en hoopvolle song ‘Because Of You’ thuishoort op het Songfestival. In de tweede halve finale maakten de straffe stem én tonnen charisma van onze nationale hoop het verschil. “Gustaph en zijn team hebben hier hard voor gewerkt, en dat heeft geloond.”