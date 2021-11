INTERVIEW. Joost Zweegers brengt nieuwe plaat uit: "Het is een ode aan de liefde, maar dan op mijn manier”

Novastar veroverde in 2000 de harten van België en Nederland toen hij ‘Wrong’ en ‘The Best Is Yet To Come’ uitbracht, hits die allebei gekatapulteerd werden tot klassiekers. De vraag is dan ook of een artiest met zo’n succes ooit zichzelf nog kan evenaren: “Daar mag je niet aan denken, want je kan maar één keer een debuut hebben”, vertelt Zweegers. Nu brengt hij met ‘Holler And Shout’ een nieuwe plaat uit die “Novastarfans hopelijk wel zullen kunnen appreciëren”.