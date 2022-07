INTERVIEW. Goldband klaar voor verovering Vlaanderen: "Niet slecht voor jongens die het wilden maken als stukadoor"

Corona zette een rem op hun festivalplannen, maar noem de zomer van 2022 gerust die van Goldband. De Nederlandse groep - bestaande uit Milo Driesen, Karel Gerlach en De Het Boaz - staat op de drie grootste festivalpodia van ons landje. Daarmee schrijven ze festivalgeschiedenis: nooit eerder deed een Nederlandse band hen dat voor, in hetzelfde jaar. “Niet slecht hé, voor drie jongens die - in navolging van hun vaders - het aanvankelijk wilden maken als stukadoor”, lacht Milo Driessen (29). “Ja, Milo had zijn stukadoorbedrijf ‘De Blonde God’ genoemd. Je kan wel zien dat die jongen het hoog in z’n bol heeft”, pikt De Het Boaz (32) met een uitgestreken gezicht in. Waarop Karel Gerlach (28) - het derde lid van de groep en het muzikale brein - z’n beste imitatie van de Nederlandse voetbaltrainer Ronald de Boer bovenhaalt.