INTERVIEW. Elijah Hewson bewijst met Inhaler dat hij meer is dan de zoon van U2's Bono: "Wij moeten thuis ook nog steeds de afwas doen”

MUZIEK Stef Bos wou eerst acteren: “Maar ik zag Peter Van den Begin aan het werk en wist meteen dat het niet voor mij was”

Zanger Stef Bos had zomaar eens acteur Stef Bos kunnen zijn. Bos begon namelijk aan de theaterschool in Antwerpen, waar hij samen in het jaar zat met onder andere Koen De Bouw, Filip Peeters en Michaël Pas. Al had hij snel door dat acteren misschien toch niets voor hem was. “Toen ik hen bezig zag en zag transformeren, wist ik: ‘Ik kan dit niet. Ik moet een liedje gaan schrijven’.”