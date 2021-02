INTERVIEW. Dj Netsky treedt op in het virusvrije Nieuw-Zeeland: “Hier zijn de roaring twenties al begonnen”

Het is 23 uur in Auckland als we Boris via Skype spreken, bij ons is de dag nog 12 uur jonger. De Antwerpse dj en producer ziet er opgewekt uit, maar laat zijn wijsvinger over de schaduw onder zijn ogen glijden. “Als ik met het thuisfront bel, houd ik me altijd wat in”, vertelt hij. “Ik ga niet in geuren en kleuren vertellen over alle feestjes, ik wil vrienden en familie in België niet té jaloers maken. Maar als ik heel eerlijk ben: ik geniet hier in Nieuw-Zeeland enorm van de herwonnen vrijheid. Ik heb me voorgenomen om zo weinig mogelijk nee te zeggen, noch qua werk, noch qua fun. Dat begin je te merken aan de wallen onder mijn ogen.” (lacht)