INTERVIEW. Boyband Blue: “Toen ‘All rise’ nummer 1 werd, hebben we een karrevracht Côte d’Or-muizen gegeten”

MuziekAll rise voor de mannen van Blue. Twintig jaar na hun wereldhit trekt de Britse boyband op verjaardagstournee. Met een passage in ons land bij ‘Tien Om Te Zien’, waar ze zondagavond hun nieuwe single voorstellen, en… een horde dochters. “Zeven meisjes in totaal en nummer acht is op komst. De posterboys zijn papa’s nu”, vertellen ze ons in een exclusief interview over de gloriejaren van weleer en hoe het nu met hen gaat. “Mijn man woont in Vilvoorde, België is als een tweede thuis.”