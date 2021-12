Inge De Vogelaere neemt afscheid van Qmusic

Jo Vally moet kerstcon­cert dag vervroegen

Pech voor Jo Vally. De zanger geeft normaal komende zondag zijn jaarlijkse kerstconcert, maar door de verscherpte coronamaatregelen kan dat niet langer doorgaan. Toch blijven zijn fans niet in de kou staan. “The show must go on, en vindt in dit geval een dag vroeger plaats”, aldus Jo.

23 december