Indrukwekkende salto’s en een stevige dosis girlpower: dit kunnen we verwachten van Pink op Werchter Boutique

MUZIEKHet is vier jaar geleden dat Pink halt hield in ons land. Maar zaterdag staat de Amerikaanse zangeres op het hoofdpodium op Werchter Boutique. Met haar ‘Summer Carnival’-tour sluit ze het populaire muziekfestival af en dat zal wellicht met een knal zijn. Van acrobatische stunts tot grote meezingers: dit kunnen we verwachten van de artiest.

KIJK. Zo ziet een concert van Pink eruit

Een grote arena in het Verenigd Koninkrijk. 40.000 gillende fans. En in de lucht: Pink, die tientallen meters hoog zweeft en indrukwekkende salto’s maakt over het enthousiaste publiek. Niet veel later hangt de popster - gehuld in een roze glitter bodysuit - ondersteboven aan een trapeze, terwijl ze de longen uit haar lijf zingt: “I’m coming up, so you better get the party started.” Half zangeres, half acrobaat. 100 procent entertainer. Zo trapte de Amerikaanse artieste eerder deze maand haar ‘Summer Carnival’-tour af.

Een voorsmaakje van het spektakel dat op zaterdag 18 juni halt houdt op Werchter Boutique. Het is intussen vier jaar geleden dat Alecia Beth Moore (de echte naam van Pink, nvdr.) nog een optreden in ons land gaf. In 2019 stond de zangeres met haar ‘Beautiful Trauma World Tour’ op Rock Werchter. En ook toen imponeerde ze met acrobatische stunts, waar ze intussen voor bekend staat. Van driedubbele salto’s tot pompen op een vangrail. Ze doet het allemaal. Gewoon. Omdat het kan. “Waarom zou ik op het podium blijven staan, terwijl ik ook kan vliegen?”, klinkt het bij Pink.

Als klein meisje van vier jaar was het haar ultieme droom om te turnen op de Olympische Spelen. Ze werkte zich vijf dagen per week in het zweet en dat acht jaar lang. Uiteindelijk was er een ander pad voor haar weggelegd, als succesvol muzikant. Begin de jaren 2000 woonde ze een concert van Cher bij in Las Vegas en raakte ze geïnspireerd. “Ik keek naar de achtergronddansers en dacht: ‘Waarom hebben zij al het plezier? En waarom hebben zangeressen dat niet?’” Vanaf dan zette Pink haar shows volledig in het teken van fun hebben. Ze combineerde haar passie voor turnen met muziek. En zo werd het handelsmerk van de zangeres geboren. Die combinatie toonde ze voor het eerst op de Grammy Awards in 2010. Daar bracht Pink een gedurfde performance van haar single ‘Glitter in the Air’, terwijl ze op spectaculaire wijze in de lucht ronddraaide. Het optreden leverde haar een staande ovatie op.

Zulke impressionante stunts dragen wellicht bij aan het wereldwijde succes van de ster. Maar op stunts alleen verkoop je natuurlijk geen tournee uit. De zangeres, die ondertussen al meer dan 20 jaar meedraait in het vak, rijgt al jarenlang de hits aan elkaar. Sinds haar debuut ‘Can’t Take Me Home’ in 2000 en haar doorbraakhit ‘Get The Party Started’ (2001) heeft Pink wereldwijd meer dan 60 miljoen albums verkocht, drie Grammy’s op haar naam staan en zong ze een vermogen van 200 miljoen dollar bij elkaar. Een duidelijk teken van een langbeschoren leven in de veranderende muziekindustrie.

