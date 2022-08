“In plaats van gelukkig te worden, koos ik ervoor om high te zijn”: de demonen van Bring Me the Horizon-frontman Oliver Sykes

MuziekVanavond rond 19 uur verwacht de metalband Bring Me the Horizon een horde fans aan het Pukkelpop-hoofdpodium. Dat frontman Oliver Sykes (35) indruk zal maken, staat buiten kijf. Met z’n vampiertanden, opvallende make-up en ontelbare tattoos is hij één van de fascinerendste figuren in de huidige metalcultuur. Maar vergis je niet, de Brit doorzwom al heel wat diepe waters. Zijn succes als achttienjarige verwoestte zijn zelfbeeld en drugs leek de enige uitweg. “Ik vroeg mezelf af: ‘Als ik niet Oli Sykes van Bring Me the Horizon kan zijn, wie ben ik dan?’”