In oktober is het Tomorrowland Brasil, maar Brazilianen ook in Boom massaal aanwezig

Muziek Sauna in de Rave Cave: puffen en zweten bij Kat Kerkhofs op Tomorrow­land

Het is warm op Tomorrowland, en dat hebben de fans van Kat Kerkhofs geweten. De presentatrice mocht vrijdag opnieuw het beste van zichzelf geven in de Rave Cave - zowat het kleinste podium dat op het terrein te vinden is. Het zorgde ervoor dat heel wat feestvierders zelfs niet binnen raakten. Voor wie daar wel in slaagde, was het puffen en zweten geblazen.