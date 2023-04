In het spoor van Metejoor op Koningsdag met 40.000 toeschouwers én gouden plaat: “Ideale opwarmer voor het Sportpaleis”

Muziek Collega-muzikanten blikken terug op de carrière van Will Tura: “Zonde dat ze hem op de radio vaak negeren”

Voortaan geen Will Tura (82) meer op een podium. Z’n beslissing laat een leemte na, misschien nog meer dan hij zelf had kunnen inschatten. ‘Dag Allemaal' legt z’n oor te luister bij enkele collega-muzikanten van de keizer van het Vlaamse lied. Sommigen weigeren zich zelfs bij z'n beslissing neer te leggen. “Will móet nog op tournee gaan met Raymond van het Groenewoud en mezelf!”, zegt Peter Koelewijn. De indrukken die de zanger nalaat zijn in elk geval groot. “Hij was een beetje mijn crush.”