In deze magische virtuele wereld vindt het digitale oudejaarsfeest van Tomorrowland plaats

Onderwaterwereld

‘Melodia’ doet denken aan een fantastisch operagebouw en zal een nieuw hoofdstuk in de ‘Secret Kingdom of Melodia’ onthullen, met de grootste artiesten uit de elektronische dansmuziek zoals Armin van Buuren, Charlotte de Witte, David Guetta, Dimitri Vegas & Like Mike, Jack Back, Lost Frequencies, Major Lazer en Martin Garrix. ‘Atmosphere’ is de grootste zaal en klaar om zeeën van mensen te verwelkomen. Headliners zijn techno- en houselegendes zoals Artbat, Camelphat, Kölsch b2b Joris Voorn, Maceo Plex en Meduza. Enkele van ‘s werelds meest eclectische artiesten in electro, dancehall, trap, hiphop en future house – Boys Noize, Diplo, Duck Sauce, Netsky, DJ Snoopadelic en Tchami – duiken in Planaxis, een prachtige en mythische onderwaterwereld die uit de zee naar boven rijst en een vervolg breit aan ‘The Story of Planaxis’. Een mysterieuze onderzeese tunnel leidt dan weer naar ‘Pulse’, de basis voor hardstyle acts zoals Brennan Heart presents I AM HARDSTYLE ft. Villain, Ran-D, Wildstylez, Coone, D-Block & S-te-Fan, Da Tweekaz en Sub Zero Project.