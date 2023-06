IN BEELD. Zondag treedt hij op, maar Helmut Lotti snuift nu al sfeer op op wei van Graspop

Muziek Dimitri Vegas en Like Mike palmen opnieuw danstempel Ushuaïa in met spetteren­de show

Sinds 14 juni is het elke woensdag weer zover: Dimitri Vegas & Like Mike trekken naar Ibiza om daar het beste van zichzelf te geven in Ushuaïa. Met maar liefst dertien shows op de planning wordt het dan ook een waanzinnige én drukke zomer voor het DJ-duo. Beelden van de eerste show stellen alvast niet teleur: niet enkel vette beats, maar ook een lichtshow en confetti in de vorm van vlinders kunnen niet ontbreken. Niemand minder dan Lost Frequencies verzorgde gisteren het voorprogramma.