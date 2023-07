IN BEELD. Walvis, astronaut en gigantische smartphone zweven boven Tomorrowland-publiek bij Eric Prydz

Showbizz Gers Pardoel maakt zware smak tijdens het skaten en breekt pols: “Dankbaar dat ik leef”

Het was een vreemd zicht op de Parkies vrijdagavond. Tijdens zijn optreden in Hamont-Achel verscheen Gers Pardoel (42) in een rolstoel met één arm in het gips en de andere in een verband gewikkeld. De zanger zou zijn pols gebroken hebben tijdens het skaten.