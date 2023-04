IN BEELD. Spektakel in de Brugse feestkerk met Johnny Logan: dit was de avant-première van ‘Owla Showtime’

Update Nederland­se inzending voor Songfesti­val gaat de mist in tijdens livedebuut (maar stijgt bij de bookmakers)

Het livedebuut van ‘Burning Daylight’, het nummer van de Nederlandse inzending voor het Eurovisiesongfestival, is uitgedraaid op een flop. Mia Nicolai en Dion Cooper zongen de song tijdens een Songfestivalfeestje in Madrid, maar het gehoopte resultaat bleef uit. Naar eigen zeggen hadden ze tijdens hun performance last van technische problemen. “De techniek was gewoon niet goed.”