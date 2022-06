IN BEELD. Regenbui over TW Classic, daar zijn de poncho's

MUZIEK Alles wat we al weten over Beyoncé’s ‘RENAISSAN­CE’: haar meest muzikale en ambitieuze album tot nu toe

Gisteren kondigde Beyoncé (40) op sociale media de komst van haar gloednieuwe plaat ‘RENAISSANCE' aan. Binnen iets meer dan een maand, op 29 juli, is het zo ver: na zes jaar kunnen we luisteren naar de allernieuwste deuntjes van Queen B. Maar uit hoeveel tracks bestaat het album en hoe gaan die klinken? Dit is wat we al weten.

17 juni