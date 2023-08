IN BEELD. Optredens, rolschaatsen en een vrije val: verrassingen alom op Rijvers Festival

BV Muzikant Tom Pintens (49), mentor van Tamino, overleden aan darmkanker

Muzikant Tom Pintens is donderdagnacht op 49-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van darmkanker. Dat heeft zijn familie bevestigd. Pintens was bij verschillende bands actief als zanger, gitarist en pianist. Zo was hij deel van onder andere Het Zesde Metaal en Zita Swoon, en was hij ook de muzikale mentor van Belgische zanger Tamino.