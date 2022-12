IN BEELD. Metejoor trekt gevangenisplunje aan voor nieuwste videoclip en transformeert in vechtersbaas

Voor ‘Wat Wil Je Van Mij’ ging Metejoor (31) dit keer in duet met de Nederlandse singer-songwriter Hannah Mae (24). Dat levert niet alleen muzikaal vuurwerk op, maar zorgt eveneens voor een opvallende clip. Daarin is te hoe de zanger in de gevangenis belandt. “De song met Hannah Mae gaat echt als een raket en dat hadden we nooit durven dromen. Of moet ik zeggen, als een meteoor?”, lacht hij. “Al meteen terechtkomen op nummer 3 in de hitparade, dat is waanzin. En nu is dan ook eindelijk de videoclip van ‘Wat Wil Je Van Mij’ uit. We hebben er veel werk in gestoken, ook nachtwerk. Maar het resultaat mag er meer dan zijn. De videoclip speelt zich af in de gevangenis en dat was wel speciaal moet ik zeggen. Ik heb me serieus moeten inleven om deze rol te spelen.”