IN BEELD. Met pluimen, een borstplaat of buitenaards mooi: Tomorrowland toont zich van z’n meest opvallende kant

MuziekWie een ticketje heeft voor Tomorrowland , weet dat het festival zoveel meer is dan muziek alleen. Ook een opvallende outfit lijkt een absolute must. Of het nu gaat om pluimen, mesh of zelfs een prinsessenpak: de people of tomorrow maken er ieder jaar weer werk van.

De Belgische Victoria (18) komt voor het eerst naar Tomorrowland. “Ik heb op voorhand een beetje gekeken naar wat mensen hier durven dragen”, zegt ze. “En dan heb ik vervolgens speciaal een outfit gekocht voor het festival. De exacte prijs weet ik niet meer, maar heel duur was het niet.” Haar vriendin Marianna (29) deed hetzelfde. “Ik was hier vorig jaar al, dus ik wist dat ik gek mocht doen met mijn outfit.”

Victoria (18) en Marianna (29)

De Duitse Jessica (34) maakt vandaag eveneens haar debuut in Boom. “Ik hou ervan om vrij te zijn, en vleuels symboliseren dat gevoel voor mij helemaal”, klinkt het. “Een vrije vogel, zeg maar. En dat zie je aan mijn outfit (lacht)” Die bestelde ze online, trouwens. “Ik heb zo’n tweehonderd euro betaald voor deze look. Morgen ben ik hier ook nog, en dan wil ik nog harder in de kijker lopen.”

De Duitse Jessica (34).

De Colombiaanse vriendengroep Matteo (34), Laura (30) en Alessandra (28) - die hier het hele weekend is - valt op. Met dank aan die laatste. “Ik ben ontwerpster, en heb mijn outfit - met borstplaat - zelf gemaakt. Ik kreeg inspiratie door de kleuren van haar (Laura’s, red.) linten, en wilde een outfit ontwerpen die indruk zou maken.”

De Colombiaanse vriendengroep Matteo (34), Laura (30) en Alessandra (28).

De Mexicaanse Christian (38) koos voor een opvallende mohawk, die volledig uit pluimen bestaat. “Ik ben een indiaan, dus voor mij was dit logisch”, legt hij uit. “Voor zaterdag ga ik voor een look die eerder cyberpunk oogt. Zorg dus maar dat jullie mij spotten. (lacht)”

De Mexicaanse Christian (38).

Het Brussels - Thaise koppel Fabian en Anouad viert ieder jaar hun huwelijk op Tomorrowland. “We waren toen VIP en kwamen hier voor het eerst vijf jaar, toen we pas getrouwd waren. We zaten toen in een skybox, en dat was heerlijk. Sindsdien komen we telkens terug, omdat het voor ons een speciale plek is.”

Het Brussels - Thaise koppel Fabian en Anouad.

Ainara, Hector, Christina en Alejandro zijn een Spaanse vriendengroep. “Wij lieten ons voor onze outfits inspireren door het thema van Tomorrowland, Adscendo”, legt Alejandro uit. “Toen we dat hoorden, wisten we meteen welke richting we uit moesten. We hebben toen rondgekeken op Amazon, en dit is het resultaat. (lacht)” Voor Hector is het bovendien z’n eerste Tomorrowland. “Hij is onze maagd”, lacht Christina. “Maar na dit weekend gaat hij ongetwijfeld vaker mee.”

Ainara, Hector, Christina en Alejandro.

Chayenne (19) zakte vanuit Duitsland af naar Boom voor haar eerste weekend Tomorrowland. Dat deed ze samen met de Zwitserse Florian (25). Voor de Duitse is het meteen een hele belevenis. “Ik wist écht niet wat ik moest verwachten, maar ik vind het tof”, klinkt het. “Iedereen is hier zo leuk en kleurrijk uitgedost, dus ik wilde niet onderdoen.” Florian zocht - én vond - z’n outfit in z’n eigen kleerkast. “Ik heb er niet al te veel over nagedacht. Het moest leuk zijn, en opvallen.”

De Duitse Chayenne (19) en de Zwitserse Florian (25).

Een prinses, Mario én Luigi? Nee hoor, drie vrienden uit Tsjechië. “Als er één plek is waar je gek kan doen, is het hier wel”, vinden ze.

Een prinses, Mario en Luigi.

Het Britse kwartet Antonio, Paige, Annie en Leah had elk een heel bijzondere verklaring voor hun outfits. Antonio: “You can cut a man out of your life and out of your outfit.” - Annie: “Cowgirls just wanna have fun” - Paige : “I’m feeling hot” - Leah: “I’m out of this world”

Het Britse kwartet Antonio, Paige, Annie en Leah.

Dragperformer Philisha Conditioner bracht een vriendin mee, en koos voor een Versace-achtige look. “The real stuff is véél te duur”, lacht de Oostenrijker. “Maar dit is een goed alternatief.”

Dragperformer Philisha Conditioner.

Het Ierse koppel Pamela en Sean ging voor een tegengestelde look. “Ik hou van zwart, en hij van kleur”, aldus Pamela. “Maar dat hadden jullie misschien al gemerkt? (lacht)”

Het Ierse koppel Pamela en Sean.

De 25-jarige Lia uit Mexico. Haar outfit - én haar uitleg - had weinig om het lijf.

De 25-jarige Lia uit Mexico.

De Italiaanse vrienden Igor, Claudiu en Benoit. Die laatste belandde - na een dom ongelukje - tijdelijk in een rolstoel. “Maar Tomorrowland wilde ik écht niet missen”, klinkt het.

De Italiaanse vrienden.

De Chinese Monika (30) vond een deel van haar outfit op Shein. “Ik vind dat een leuke festivaloutfit niet altijd duur moet zijn”, zegt ze. “Vandaar dat ik voor deze online retailer gekozen heb. Hoe ik mijn look zelf zou omschrijven? Good question. Schrijf anders maar: geslaagd. (lacht)”

De Chinese Monika.