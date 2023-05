IN BEELD. Honderden lasers op nieuw Zillion-feest in uitverkocht Sportpaleis

Muziek Schokkend: Ed Sheeran wil stoppen met muziek als hij plagiaat­zaak verliest

Singer-songwriter Ed Sheeran (32) zou willen stoppen met zijn muziekcarrière als hij schuldig wordt bevonden aan plagiaat van zijn nummer ‘Thinking Out Loud’. Dat heeft hij gezegd in de rechtbank in New York City. “Als dat gebeurt, ben ik klaar, ik stop.”