IN BEELD. Fans van Harry Styles kleuren het festivalpark van Werchter helemaal roze

Muziek IN BEELD. De jongste bezoeker en het vreemdste hoofddek­sel: TW Classic wacht vol ongeduld op Bruce Spring­steen

TW Classic wacht vol ongeduld op de komst van Bruce Springsteen (73) en dat is eraan te merken. De sfeer op de weide was de hele namiddag vrij gezapig, met als ‘dieptepunt’ het slome concert van Jack Johnson (48). Gelukkig spotten we wel enkele opmerkelijke festivalgangers op ‘t terrein.