IN BEELD. De liefde tussen Brussel en Angèle is duidelijk wederzijds: zo palmde de zangeres Vorst Nationaal in

Songfestival Stylist Jody Van Geert reikt Barbara Dex Award uit voor slechtste outfit

Geen Eurovisiesongfestival zonder foute outfits. In 1997 riep een fansite de ‘Barbara Dex Award’ in het leven, nadat de Belgische inzending in een allesbehalve flatterende jurk op het podium verscheen. Als stylist Jody Van Geert - die in 2016 verantwoordelijk was voor de Songfestivalstyling van Laura Tesoro - mag beslissen over de prijs, gaat die dit jaar naar de outfit van Nadir Rüstəmli, de inzending van Azerbeidzjan.

14 mei