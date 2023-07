IN BEELD. ‘Barbie’-looks veroveren ook Tomorrowland

muziek KIJK. Fan springt op het podium, pakt microfoon af van Bryan Adams en zingt zijn hit ‘Summer of ‘69'

‘Summer Of ‘69' van Bryan Adams is een nummer dat verschillende fans woord per woord kunnen meezingen. Maar tijdens een optreden in Salt Lake City wou een man dat graag bewijzen voor de muzikant zelf. Op bovenstaande videobeelden is te zien hoe een fan op het podium springt en de microfoon van Adams afpakt. Hij zingt een stukje van ‘Summer Of ‘69', maar wordt snel weggehaald door de security.