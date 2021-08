IN BEELD. 40 keer minder volk, maar Chokri geniet van 'Pukkelpop light’

Van polkametal tot Spinal Tap-momentjes: ook derde dag Alcatraz is een feest van begin tot einde

17 augustus Een schorre stem, een lijf dat overal jammert en de late vondst van nog anderhalf drankbonnetje: we mochten nog eens naar een festival. Een écht, zonder coronamaatregelen. Alcatraz verwelkomde drie dagen lang in totaal 31.000 dolblije bezoekers op terrein De Lange Munte in Kortrijk. Net als vrijdag en zaterdag was ook zondag een waar feest.